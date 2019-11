Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Sport Découvrir toutes les disciplines des arts martiaux

Les arts martiaux, ce n'est pas que le judo, le karaté et le taekwondo. C'est ce qui a motivé la fédération luxembourgeoise (FLAM) à leur dédier une soirée ce samedi à Dudelange. Les curieux qui se rendront à Dudelange pourront découvrir par exemple le lapunti, «un art martial philippin très vivant qui se pratique avec des bâtons et des couteaux» ou encore le hwa rang do, «une discipline coréenne qui combine des mouvements issus du ju-jitsu et du karaté».

Festival Les chercheurs veulent vous faire aimer les sciences

«Pour beaucoup de monde, les maths sont cette matière qu'ils n'ont jamais trop aimée. Ce week-end, l'Uni prouvera qu'elles sont non seulement très utiles mais aussi passionnantes», illustre Patrick Michaely, du natur musée. Ce samedi et ce dimanche, dans le Grund à Luxembourg, les partenaires du natur musée et du Fonds national de la recherche donneront la possibilité au public de se livrer à des expériences lors du Science Festival. 54 ateliers, sept spectacles interactifs et deux expos, dans des disciplines variées, seront proposés. À noter que cette 12e édition sera orientée vers l'espace.

Exposition Connaître les dernières tendances en art contemporain

Les potentiels acheteurs et les simples amateurs se feront une idée des dernières tendances en art contemporain, ce week-end, au Hall Victor-Hugo, à Luxembourg. Une soixantaine de galeries de par le monde, émergentes et réputées, ont été soigneusement choisies pour cette nouvelle édition de la Luxembourg Art Week. Le Cercle artistique de Luxembourg Tramsschapp tient son salon en parallèle au Tramsschapp.

Concert Une messe du metal à la Rockhal

Powerwolf va faire étape ce vendredi (à partir de 18h30) au Luxembourg avec le «Sacrament of Sin Tour». Falk Maria Schlegel, le claviériste du groupe de métal, promet le «feu sur scène», avec une nouvelle scénographie. Powerwolf jouera une grande partie des chansons de son nouvel album.

«Kiss Of The Cobra King» de Powerwolf:

Exposition Des pierres précieuses à admirer à Luxexpo The Box

Luxexpo The Box se muera ce samedi (de 10h à 18h) en malle au trésor pour la Mineral Expo. Une centaine d'exposants présenteront des minéraux, gemmes, météorites, ainsi que des bijoux et produits artisanaux.

Salon Les nouveautés audio et vidéo à découvrir

L’Audiophile fête ses 30 ans et organise à cette occasion, ce samedi et ce dimanche, un salon dédié aux systèmes Hifi, High-End et Home Cinéma, au Novotel Kirchberg. Toutes les dernières nouveautés audio et vidéo seront présentées par les spécialistes des marques.

High-tech Créer un jeu vidéo en un week-end

Le Belval Game Jam a lieu ce week-end, de vendredi à dimanche, à l'incubateur Technoport S.A. à Belval. Encadrés par des experts, les participants auront l'occasion de travailler ensemble pendant 48 heures pour créer un jeu vidéo. Voir notre article ici.

Danse Une soirée tango à Bertrange

Une soirée dédiée au tango est organisée, ce vendredi, à partir de 19h, à la salle des fêtes de Bertrange. «Orquesta típica Sans Souci», un orchestre de Buenos Aires et les danseurs argentins Nora Witanowsky et Juan Carlos Martinez seront présents. Après un concert et un spectacle de danse, un «live malonga» (soirée dansante), avec musique en live, aura lieu.

Poésie Les slammeurs vont se mesurer sur scène

Les slammeurs locaux et d'ailleurs vont se mesurer sur scène lors de la 10e édition du Poetry Slam de Lux. Deux soirées sont prévues. La première aura lieu ce vendredi au Brandbau, à Wiltz. Samedi, rendez-vous aux Rotondes.

Exposition Des petits trains à admirer

Petits producteurs et clubs ferroviaires vont émerveiller le public avec leurs dioramas au thème des trains en miniature lors de l'Expo-Train, samedi et dimanche, au centre culturel Prince, à Walferdange. L'entrée s'élève à 7 euros.

Jeunesse Un atelier créatif pour les enfants dans le Grund

Un atelier collage et graffiti est proposé ce samedi, pour les enfants jusqu'à 15 ans, de 14h à 16h, à l'espace culturel Am Gronn, dans le quartier du Grund, à Luxembourg. Il sera animé par Elizabeth Arzani, une artiste des Beaux-Arts. Les enfants âgés de moins de 10 ans devront être accompagnés par un adulte.

