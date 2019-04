33 nouvelles voitures par jour sur les routes

Le parc automobile national se compose actuellement de 415 000 véhicules (+ 2,95% sur un an), après que la barre des 400 000 unités a été franchie entre 2017 et 2018, selon une étude de KPMG présentée ce mardi. « Ces deux dernières années, en moyenne, 33 nouvelles voitures ont été mises sur les routes chaque jour», est-il relevé. La croissance du parc a été stable sur la dernière décennie et, à ce rythme, les 500 000 voitures seront atteintes en 2026. Autour de 20% du parc est constitué de véhicules de société. Avec 740 véhicules motorisés pour 1 000 habitants, le ratio au Grand-Duché est le plus élevé dans l'Union européenne, où la moyenne est proche de 600.

Si le parc automobile luxembourgeois reste plus jeune que la moyenne de l'UE, avec 6,3 ans de moyenne d'âge des véhicules contre 11 ans dans l'UE, il continue de vieillir. Sur la dernière décennie, il y a toujours moins de voitures de moins de deux ans (23,8% du parc en 2019, contre près de 30% en 2009) et plus de véhicules ayant plus de dix ans (22,6% contre 17%).

La part de voitures diesel a décliné

«Les véhicules deviennent plus solides et plus résistants dans le temps et on note aussi une forte activité sur le marché de l'occasion, avec des offres intéressantes, ce qui encourage ces achats et contribue au léger vieillissement du parc», analyse Bruno Magal, senior manager chez KPMG. «La moitié (51%) des voitures luxembourgeoises ont moins de cinq ans, contre 55% auparavant en 2014», souligne l'étude, qui précise que «la voiture la plus ancienne, une De Dion Button, a 124 ans».

Côté carburants, depuis 2015 et l'affaire du «Dieselgate», la part de voitures diesel a décliné. Elle est passée de 64,21% à 58,95% en l'espace de deux ans. Dans le même temps, celle des véhicules à essence a progressé, passant de 34,67% à 39,17% du parc. Mais «la réduction de la part de marché du diesel n'a pas profité aux carburants alternatifs», est-il constaté.

Si le pourcentage global de voitures hybrides et électriques a presque doublé depuis 2016, à 1,51% du parc, la proportion n'en reste pas moins bien inférieure à celle relevée dans l'UE (5,10%). «Si cela reste marginal, le marché est en train de trouver son public, estime Bruno Magal. Un des facteurs au frein à l'achat est que l'on met un pied dans l'inconnu, en termes de fonctionnement, de recharge, d'autonomie. Et puis la préférence de la clientèle locale reste prononcée pour les berlines allemandes, à grosses motorisations, ce qui représente une concurrence».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)