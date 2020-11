Le Covid a-​​t-​​il freiné des analyses médicales?

Les délais d'attente pour les résultats de certaines analyses médicales non liées au Covid-19 ont-ils été rallongés depuis le début de l'épidémie au Luxembourg? La question est posée par les députés Josée Lorsché et Marc Hansen (Déi Gréng), s'appuyant sur «un certain nombre de témoignages individuels» qui tendent à l'affirmer. Selon eux, «les laboratoires d'analyses médicales ont du mal à assurer la délivrance des résultats aux patients et à leurs médecins endéans des délais appropriés». En réponse vendredi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), indique que «la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a jusqu'à présent eu aucun impact négatif sur les délais moyens».

«Le département de microbiologie du LNS fut à même d'effectuer toutes les tâches, qu'il s'agisse des activités de tests Covid-19 à sortir au jour le jour ou bien d'autres types d'analyses, virologiques, sérologiques ou bactériologiques», développe la ministre en évoquant plus particulièrement l'anatomopathologie, autrement dit la détection des cancers. Car c'est bien au cœur du Laboratoire national de santé, qui accueille le centre national de pathologie (NCP), que se font les examens et diagnostics.

«5 000 demandes d'examens par mois»

«Le NCP reçoit en moyenne, environ, 5 000 demandes d'examens par mois», explique la ministre de la Santé. Le nombre de médecins spécialistes disponibles est donc crucial pour assurer leur traitement. Selon les deux députés, c'est un autre problème, le Luxembourg ayant souffert d'une pénurie à ce niveau «dans les années précédentes». Depuis 2013, «le Laboratoire national de santé a augmenté en moyenne son effectif en médecins spécialisés en anatomopathologie de 25%», répond la ministre. Des postes supplémentaires ont même été accordés «tout récemment» par la CNS. «Les examens à réaliser sont répartis entre quatorze équipes de travail spécialisées par organe ou méthode d'analyse».

Du reste, depuis deux ans, le Centre national de pathologie (NCP) réalise les examens et diagnostics lui-même. Sauf «cas très exceptionnels», aucune demande n'est sous-traitée par des laboratoires à l'étranger. Ce qui offre au Luxembourg une plus grande autonomie et, de fait, une meilleure gestion des délais de traitement. Tout cela serait encore plus optimal si le pays était doté, au niveau national, «d'un système informatique médical commun», concède Paulette Lenert.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)