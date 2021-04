Le Luxembourg se prépare à un week-​​end ensoleillé

Beaucoup de soleil, peu de nuages. La météo au Luxembourg et dans le reste de la Grande Région est pleine de promesses d'un week-end agréable. Samedi, MeteoLux s'attend à un «temps sec et largement ensoleillé». Le mercure, qui démarrera la journée entre 2 et 4°C grimpera l'après-midi jusqu'à 17°C à l'ombre. Agréable, on vous dit!

Dimanche, pas trop de nuages non plus, mais un ciel voilé par endroits. Les températures culmineront à 15°C au plus chaud de la journée. Quelques nuages devraient refaire leur apparition lundi après-midi. Le temps restera d'ailleurs «peu nuageux» au moins jusqu'à mercredi.

(L'essentiel)