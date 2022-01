Le niveau des rivières est monté en flèche

Il a beaucoup plu cette nuit au Luxembourg et les niveaux des cours d'eau sont montés en flèche, sans provoquer, pour le moment, de dégâts notables. La Chiers est ainsi passée de moins de 60 cm, lundi, à 192 cm, mardi matin, à Pétange. Dans la capitale, l'Alzette approche, avec 190 cm mesurés à 8h, de son niveau de préalerte, selon le site inondations.lu. À Mersch, cette même rivière est montée à 268 cm et devrait flirter, plus tard dans la matinée, avec sa cote de préalerte.

Inondations.lu indique que son service de prévision des crues est en phase de vigilance et que des seuils de préalerte pourraient être dépassés dans la matinée de ce mardi sur l'Alzette. Mais «les niveaux d'eau vont aussitôt redescendre sur l'ensemble des cours d'eau». D'ici là, des petits cours d'eau pourraient déborder et quelques dégâts des eaux pourraient survenir.

En attendant, la circulation est perturbée, quelques routes étant partiellement inondées, avertit l'ACL. Des risques d’aquaplaning existent, les automobilistes sont incités à la prudence.

• N 4 entre Leudelange et Gasperich

• N 17 à Tandel

• N 24 entre Noerdange et Huttange

• CR 101 entre Lintgen et Fischbach

• CR 303 à Colpach-Haut

• CR 345 entre Colmar-Berg et Welsdorf, où des plaques d'égout ont été soulevées par l'eau.

(L'essentiel)