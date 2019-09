La vitesse à nouveau limitée à 90 km/h sur l'A6 et l'A1

Les automobilistes circulant sur les autoroutes A6 et A1 aux heures de pointe (de 6h15 à 9h15) vont devoir à nouveau limiter leur vitesse à 90 km/heure. Circulation fluide, harmonisation du flux du trafic, limitation des changements de files, réduction des manœuvres de freinage brusque, diminution du temps de voyage et moins de risques d'accident. Autant d'avantages cités, ce lundi 16 septembre, par l'Administration des ponts et chaussées, pour justifier la prolongation de la phase de test initiée à partir du lundi 3 juin, et qui s'était temporairement arrêtée le vendredi 12 juillet.

Cette mesure concerne essentiellement les automobilistes circulant depuis la Belgique en direction de Luxembourg et du Kirchberg. Des contrôles de vitesse reprendront en effet, dès ce lundi 16 septembre, et le passage de l'ancien poste-frontière de Sterpenich, en venant de l'autoroute E411-E25. Cette nouvelle phase se terminera le vendredi 20 décembre 2019, juste avant le début des vacances de Noël. Pour rappel, cette mesure n'est pas d'application les jours fériés et pendant les vacances scolaires. L'Administration des ponts et chaussées a également annoncé qu'un premier bilan de cette phase de test sera présenté en 2020, après analyse des résultats.

Cette nouvelle réglementation n'est pas à prendre à la légère par les automobilistes. Souvenez-vous, le mardi 9 juillet 2019, soit trois jours avant la fin de la première phase de test, un automobiliste avait reçu une contravention de 49 euros pour avoir roulé à 91 km/h à 6h23, soit un tout petit km/h de trop et huit minutes seulement après le début de la période considérée comme «heure de pointe».

(fl/L'essentiel)