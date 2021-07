Le Glacis deviendra une salle de cinéma sous les étoiles

Le cinéma en plein air de l'été se déplace une nouvelle fois au Glacis, pour respecter les conditions de distanciation entre les spectateurs. À partir de mercredi, et jusqu'au dimanche 1er août, les films se succéderont tous les soirs, au coucher du soleil, vers 21h30.

Réservations



Les billets coûtent 12 euros par voiture et de 4 à 8 euros pour les espaces lounge. Les tickets comprennent en outre un bon de consommation pour le «food village». La vente se fait sur www.luxembourg-ticket.lu

Les spectateurs peuvent venir en voiture pour la partie drive-in, ou à pied pour la partie walk-in de la salle de cinéma en plein air. Si vous n'avez pas de voiture, pas d'inquiétude, des espaces lounge sont aménagés avec des fauteuils et 2 à 4 places pour profiter des projections.

Le Glacis permettra donc de voir des films, en version originale sous-titrée en français, de différentes époques, de différents styles, sur un écran de 20 mètres sur 10 et sous les étoiles. «La programmation se veut variée, divertissante et résolument grand public» avec «des grands classiques, des films récents, des films familiaux ou des films cultes» écrit la cinémathèque dans un communiqué. À noter que les projections se dérouleront sous le régime CovidCheck, sans masque obligatoire pendant les séances, donc. Et bien sûr, on pourra trouver des stands de nourriture sur place.

La programmation

21.07 Les Aventuriers de l'Arche perdue (1981)

Le grand classique des films d'aventure fête ses 40 ans cette année, avec la toute première apparition de Harrison Ford dans la peau d'Indiana Jones, en quête d'une arche de légende dont il veut s'emparer à coups de fouet au nez et à la barbe des nazis!

22.07 Cars (2006)

Ce film d'animation s'adresse à un public familial et sera diffusé en version française. Il suit les aventures de Flash McQueen, une voiture de course rouge dans un monde peuplé de voitures vivantes.

23.07 Dr Strangelove (1963)

«Docteur Folamour ou: comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe» de son titre francophone est une satire réalisée par Stanley Kubrick, qui se moque de l'armée, tournée à un moment où le monde craignait la destruction nucléaire en pleine guerre froide.

24.07 La La Land (2016)

La comédie musicale romantique de Damien Chazelle a raflé une demi-douzaine d'Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Emma Stone, et de la meilleure musique. Le film raconte les amours contrariées d'une serveuse rêvant de devenir actrice et d'un pianiste passionné de jazz.

25.07 Frankenstein (1931)

C'est avec ce film de James Whale que Frankenstein est devenu célèbre, au début des années 1930. Il est là incarné par Boris Karloff, acteur de légende. Un chef-d'œuvre classique du cinéma!

26.07 Total Recall (1990)

Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone à leur sommet, entre la terre et sa colonie martienne, en 2018! Un futur plus si lointain, finalement...

27.07 Charade (1963)

La sublime Audrey Hepburn donne la réplique au légendaire Cary Grant dans cette délicieuse comédie policière, qui se déroule entre Megève et Paris.

28.07 Dirty Dancing (1987)

«On laisse pas Bébé dans un coin». Retrouvez au Glacis l'inoubliable Patrick Swayze et Jennifer Grey dans leurs danses endiablées. Un film culte!

29.07 Wolfwalkers (2020)

Ce film d'animation, appelé «Le Peuple Loup» en français, est proposé en langue luxembourgeoise. Coproduction grand-ducale, il conte l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père, chasseur de loups dans l'Irlande du XVIIe siècle. «Wolfwalkers» a été nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation.

30.07 Knives Out (2019)

Un thriller avec Daniel Craig en détective privé, dans lequel le suicide d'un patriarche excentrique pourrait en fait être un meurtre.

31.07 Pulp Fiction (1994)

Le deuxième film de Quentin Tarantino a décroché la Palme d'or à Cannes. On se souvient tous des scènes de danse entre un John Travolta sur le retour et une Uma Thurman en route vers le sommet. Bruce Willis en boxeur déconfit et Samuel L. Jackson en tueur prêcheur complètent cette affiche de rêve à la bande originale magique!

01.08 Thelma and Louise (1991)

Brad Pitt est plus sexy qu'il ne l'a jamais été dans ce grand classique signé Ridley Scott, qui met en scène Geena Davis (Thelma) et Susan Sarandon (Louise) en héroïnes féministes qui répondent par les armes aux violences des hommes. Une œuvre culte du féminisme, et une scène finale de légende.

(jw/L'essentiel)