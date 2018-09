Les bouchons reprennent sur l'A6 vers Arlon

On prend les mêmes et on recommence... dans l'autre sens! Après avoir été confrontés à un bouchon de 19 km sur l'autoroute E411/A6, en travaux et sur une bande entre Stockem et Sterpenich, en direction de Luxembourg, les frontaliers belges partis très tôt, ce mardi matin, reviennent également plus tôt qu'à l'accoutumée.

Par conséquent, des premiers ralentissements en direction d'Arlon ont d'ores et déjà été signalés dès 15h. C'est plus que probablement du jamais vu à ce moment de la journée et cela risque de durer pendant près de quatre mois si les automobilistes ne s'adaptent pas autrement à la situation.

A6 entre diffuseur Steinfort et diffuseur Sterpenich (B) bouchon, travaux de longue durée, voie fermées #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 18 septembre 2018

Tout comme lundi, déjà, l'ACL a indiqué, peu après 15h30, que le trafic était perturbé depuis la Croix de Gasperich sur l'autoroute A6 jusqu'au poste-frontière de Sterpenich, provoquant à nouveau un embouteillage de 12 km.

Pour rappel, la circulation étant réduite sur une voie, au moins jusqu'au début de l'année 2019, dans les deux sens, comment comptez-vous vous adapter à la situation?

(L'essentiel)