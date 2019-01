Frank Engel veut mener le CSV à la reconquête

Plus de 700 personnes assistaient ce samedi matin au congrès national du CSV. Cinq ans après un autre congrès qui devait amorcer le renouveau du parti chrétien-social, c'est avec les mêmes mots que le président sortant, Marc Spautz, s'est présenté à la tribune. «Nous sommes aujourd'hui réunis à Moutfort pour pour prendre un nouveau départ. Que ce soit Frank Engel ou Serge Wilmes, j'ai toute confiance dans leur capacité à exploiter tout le potentiel de notre parti», a-t-il souligné avant de laisser sa place à Laurent Zeimet.

Menace de quitter le PPE



L'enjeu de ce congrès n'était pas seulement l'élection du nouveau président. Les 536 délégués du CSV ont adopté à une large majorité une résolution dans laquelle le parti chrétien-social demande que les partis représentés au sein du Parti populaire européen (PPE) respectent tous, sans exception, les droits fondamentaux comme la liberté de la presse.



«Si cela ne devait pas être le cas, le CSV est prêt à remettre en question son affiliation au PPE», a insisté Marc Spautz. La présence de plus en plus forte du parti populiste hongrois de Viktor Orban au sein du PPE est une «grande source d'inquiétude pour le CSV».

Le secrétaire général sortant, s'est livré à une courte analyse de la défaite des législatives. «Je porte et j'assume la responsabilité de cette défaite sans me distancier des choix de campagne qui ont été faits. Mais je suis aussi convaincu que les meilleures années du CSV sont à venir», a-t-il conclu son intervention.

Malgré un discours axé sur l'union sacrée autour du CSV et largement applaudi lors du congrès, Serge Wilmes, 36 ans a vu Frank Engel, 43 ans, devenir président du CSV. Il a notamment promis d'être «un président à plein temps, disponible et présent». Il ne se représentera pas aux élections européennes de mai. Pour le nouveau président, «le CSV doit faire connaître ses opinions sur tous les sujets de société au grand public, et pas seulement à la Chambre des députés».

Serge Wilmes

Faisant allusion à plusieurs reprises à Jean-Claude Juncker, il a plaidé pour plus d'équité sociale. «Il est temps que le CSV prenne des initiatives. C'est pourquoi l'État paie les cotisations sociales d'un parent qui a décidé d'arrêter de travailler pour élever ses enfants».

Frank Engel a donc été élu nouveau président du CSV avec 53,95 % des voix. Il sera accompagné par Félix Eischen (secrétaire général), Stéphanie Weydert, Elisabeth Margue (vice-présidentes) et Georges Heirendt (trésorier général). La priorité du nouveau comité sera de dresser une liste de six candidats, trois femmes, trois hommes, pour les élections européennes.

(Patrick Théry/L'essentiel)