Vers qui se tourner pour se reconvertir?

Au cours de leur carrière professionnelle, de nombreuses personnes envisagent une reconversion. Vers qui se tourner alors pour être aiguillé dans son choix? «Il existe plusieurs organismes vers lesquels il est possible de se tourner: l'Adem, mais aussi le Service de la formation des adultes, l'Institut national pour le développement de la formation continue et le Service information études supérieures», explique Viviane Lauth, de la Maison de l'orientation.

«Le Service de la formation des adultes peut renseigner sur les formations offertes, aider à définir et à réaliser un projet de formation pour les adultes et proposer des formations continues», détaille-t-elle. Le Service information études supérieures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche peut être contacté par les personnes qui souhaitent poursuivre des études en cours du soir, le week-end ou encore en enseignement à distance.

L'Adem s'occupe surtout de l'apprentissage pour adultes et des formations des demandeurs d'emploi inscrits. La Maison de l'orientation, située rue Aldringen, dans la capitale, rassemble un grand nombre d'acteurs de l'orientation scolaire et professionnelle dans un même lieu. Les services peuvent être consultés toute l'année (même pendant les vacances scolaires) et sans rendez-vous.

(Marion Mellinger/L'essentiel)