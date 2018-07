Des perturbations sur l'A1 entre vendredi et lundi

Les automobilistes en provenance de Trèves vont devoir prendre leurs précautions ces trois prochains jours. L'Administration des ponts et chaussées a ainsi prévu de renouveler la couche de roulement entre l’échangeur Senningerberg et l’échangeur Kirchberg, à partir de ce vendredi, vers 10h, jusqu'à lundi, vers 6h.

Chantier à Sanem de samedi à dimanche



Dans le cadre de la construction de la desserte routière servant d’accès au futur centre pénitentiaire Ueschterhaff, à Sanem, le croisement de la N32 et du CR110 sera barré au trafic du samedi 7 juillet (6 heures) au dimanche 8 juillet 2018 (22 heures). Une déviation sera mise en place.





Vendredi, de 10h à 20h, un barrage va être mis en place sur la voie rapide et la voie lente de l’autoroute A1 entre l’échangeur Senningerberg et l’échangeur Kirchberg. Le trafic en direction de la croix de Gasperich sera garanti sur une voie d’une largeur de 4 mètres (bande d’arrêt d’urgence).

De vendredi à 20h, jusqu’à la fin des travaux, deux barrages supplémentaires seront mis en place: au niveau de la bretelle d'accès de l’échangeur Senningerberg, en provenance de la route nationale N1 et en direction de la croix de Gasperich, et au niveau de la bretelle d’accès de la jonction Grunewald, en provenance de l’échangeur Waldhof de l’autoroute A7 et en direction de la croix de Gasperich.

Le trafic en provenance de Trèves de l’autoroute A1 et la route nationale N1 et en direction de l’échangeur Kirchberg sera dévié à partir de l’échangeur Senningerberg via la N1, N1A et N2A jusqu’à l’échangeur Hamm. En outre, le trafic en provenance de l’échangeur Waldhof de l’autoroute A7 et en direction de la croix de Gasperich de l’autoroute A1 sera dévié à partir de la jonction Grunewald via le rond-point Serra jusqu’à l’échangeur Hamm.

Dans la mesure où les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l’autoroute A1 seront exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont à prévoir dès la matinée de vendredi.

