Noémie, apprentie, a tout d'une véritable opticienne

«L'apprentissage me permet d'apprendre plus vite, de voir plus de choses qu'à l'école et d'être plus à l'aise en magasin, notamment dans le contact avec les clients», confie Noémie Kiehl, 24 ans, étudiante en 2e année de BTS opticien lunetier à Ottange (France).

Apprentie dans un magasin à Gasperich, «elle est considérée comme une vraie collaboratrice et effectue les mêmes tâches que les autres», explique Géraldine Degen, la gérante. Noémie n'est pas sa première apprentie. «Depuis toujours, nous en prenons pour leur transmettre nos connaissances et les embaucher par la suite. Le manager est un ancien apprenti», illustre-t-elle.

Espoir d'embauche

Alors que la crise du Covid-19 est passée par là, «il n'a jamais été question de mettre fin à son contrat, indique la gérante. On recherche d'ailleurs un apprenti pour un nouveau magasin». Noémie, avait, elle, des appréhensions en raison des mesures prises en France et au Grand-Duché. «Pendant le confinement, je n'ai pas eu le droit de venir en entreprise de mars à juin et je suivais les cours en visioconférence».

Depuis le mois de juin, elle est de retour en entreprise, pour son plus grand bonheur. «C'est vraiment très bien, je ne me suis pas trompée en choisissant la voie de l'apprentissage. J'espère que je serai embauchée après mon BTS», lance-t-elle en souriant.

