Près de 4 000 personnes privées d'eau

Près de 4 000 personnes ont été privées d’eau courante, ce lundi après-midi, à la Cité Um Schlass à Hesperange et à Fentange-Plateau. L’origine se trouve dans «des travaux de débranchements effectués dans la zone d’activités de Howald, dans les rues des Scillas et des Bruyères, et au cours desquels une conduite d’eau a été endommagée», relate Marc Lies, le bourgmestre d’Hesperange.

Résultat: la pression d’eau est devenue nulle et la fourniture n’est plus assurée. «Nos équipes techniques sont sur place, et elle pourrait être rétablie dans le courant de la soirée, voire de la nuit, car il s’agit quand même de travaux d’importance», poursuit le bourgmestre. Et de conclure: «Un SMS sera envoyé aux habitants lorsque la fourniture d’eau sera rétablie».

(jfc/L'essentiel)