Saeul, moins de 1 000 habitants, une exception

Dans un Luxembourg qui grandit à vitesse grand V, où le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter, on oublierait presque qu'il y a Saeul, commune nichée à l'ouest du pays. Dans la campagne vallonnée entre Mersch et la frontière belge. Ici, «nous avons presque 900 habitants», glisse le bourgmestre Jean Konsbruck. Et c'est simple, Saeul est la dernière commune du Grand-Duché sous la barre des 1 000 âmes. Il y a bien la N8 et la N12, amenant leur lot de véhicules, mais néanmoins il continue de régner ici une quiétude insolente. Une station-service, une boulangerie ou encore un restaurant bien côté font vivre le commerce local, alors que Saeul est historiquement animé par l'agriculture et une ruralité assumée.

Être la commune la moins peuplée du pays permet à Jean Konsbruck d'être au plus près de ses administrés. «On connaît tous les petits problèmes», sourit-il. Mais c'est aussi l'obligation pour lui de gérer les finances «en bon père de famille», Saeul bénéficiant, de fait, d'une dotation de l'État limitée. «Nous avons réalisé un jardin communautaire pour 35 000 euros. Pour d'autres communes, ce serait la somme investie dans une simple étude», souligne Jean Konsbruck. Pour amortir le coût de la nouvelle école, la commune a dû vendre l'un de ses terrains.

«En 2022, probablement, nous aurons dépassé la barre du millier d'habitants»

Pourtant, entre bois et champs, quiétude ne rime pas avec immobilité. Saeul se développe, s'étend, attire de plus en plus de jeunes et de nouvelles familles. «Ici, vous pouvez prendre un bus pour la capitale tous les quarts d'heure», se félicite le bourgmestre qui nous fait faire le tour d'une commune plutôt étendue. Un peu partout, au bout de son doigt, des maisons qui n'étaient pas là «il y a encore dix ans». Et puis il le lâche, «en 2022, probablement, nous aurons dépassé la barre du millier d'habitants». La commune prendra alors une autre dimension, notamment financière, et devra optimiser davantage ses services administratifs, voire pousser les murs de la maison communale.

Pourtant Saeul ne court pas après cela et navigue entre deux flots, celui de profiter aussi d'un certain essor, et la volonté farouche de conserver son indépendance. En 2011, l'idée même d'une fusion avec une autre commune avait été repoussée par la majorité des habitants en référendum. En octobre prochain, débuteront les travaux d'un P+R. Suivront ceux d'un premier quartier résidentiel révolutionnaire sur le plan énergétique, unique au Luxembourg.

«Que vous soyez une petite commune ou non, l'avantage au Grand-Duché c'est que les portes peuvent s'ouvrir assez facilement», ajoute Jean Konsbruck. Parfois chambré par ses homologues bourgmestres, il se réjouit de voir son territoire associé aussi à de beaux projets. Et imagine dans un sourire pouvoir échanger, pour un jour ou une semaine, son rôle avec celui de Lydie Polfer, dans la capitale.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)