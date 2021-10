Inciter le public à monter sur la scène d'Esch2022

Ode à la culture locale, régionale et internationale, et reflet de l'identité européenne de la région des Terres Rouges, Esch2022 Capitale européenne de la Culture se veut aussi un projet participatif. «La volonté d'inclure le public au cœur des événements et de lui faire partager les expériences des artistes était inscrite dans les appels à projets», précise Jessika Rauch, chargée de communication. «Le plus souvent gratuit, le principe est ouvert à tout le monde, originaire de la région ou non, et participe du souhait de rendre la culture accessible à chacun», dit-elle.

Exemple concret dès ce week-end: en marge de la représentation théâtrale «La marche des oublié.e.s de l'histoire», des ateliers chorale sur deux chansons extraites du spectacle sont proposés au public, samedi de 10 h à 16 h 30, à la salle Agora, à Russange. «Mais ce sera aussi le cas pour des expositions de dessins, des spectacles de danse, etc.», ajoute Jessika Rauch.

Les organisateurs ont présenté jeudi en détail les 2 000 événements nés de 160 projets qui jalonneront toute l'année 2022 et la fin d'année 2021. L'ensemble, qui se décline à travers onze communes luxembourgeoises et huit françaises, affiche un budget global autour des 55 millions d'euros. Retrouvez tout le programme sur esch2022.lu.

(Jean-François Colin/L'essentiel)