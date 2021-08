Papa et maman ne sont pas logés à la même enseigne

72,2% des femmes avec enfant(s), entre 25 et 54 ans, avaient un emploi dans l'Union européenne en 2020. Selon les données communiquées par Eurostat, ce taux grimpe à 90% des hommes dans la même situation. «La présence d'enfants dans le ménage affecte différemment le taux d'emploi», commente l'organisme européen de statistiques. Surtout, les conséquences sur les parents et leur travail sont très variables d'un pays à l'autre.

En Slovénie, 86,2% des mamans entre 25 et 54 ans ont un boulot, bien au-dessus de la moyenne de l'UE. La Suède (83,5%) et le Portugal (83%) complètent le podium des bons élèves. Tout à l'inverse, en Italie, près d'une maman sur deux (57,3%) ne travaillait pas l'an dernier. C'est 61,3% en Grèce et 66,2% en Espagne. L'Italie et la Grèce sont d'ailleurs les deux pays qui enregistrent les plus grands écarts entre les employés selon qu'ils aient des enfants ou non.

75% des mamans ont un emploi au Luxembourg

Le Luxembourg, lui, se situe plus ou moins dans la moyenne de l'UE: 75% des mamans ont un emploi et 89% des papas. À titre de comparaison au Grand-Duché, 85% des hommes de 25 à 54 ans, sans enfants, travaillent. Un taux qui descend à 81% pour les femmes de la même tranche d'âge sans enfants.

Autre enseignement de l'étude, plus le nombre d'enfants est élevé, moins les femmes apparaissent dans le monde du travail. «Les femmes ayant trois enfants ou plus avaient un taux d'emploi moyen de 59,1%» dans l'UE en 2020, souligne Eurostat. Pour les hommes en revanche, le nombre d'enfants influe beaucoup moins, près de 90% des papas ayant au moins trois enfants étaient actifs, c'est d'ailleurs un peu plus que les hommes sans enfants.

(nc/L'essentiel)