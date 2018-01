Lancement réussi pour le satellite GovSat-​​​​​​1

Le satellite GovSat-​​​​1, exploité par le Luxembourg et par la société SES, a été mis sur orbite mercredi soir. Initialement prévu mardi, le lancement a dû être reporté à la dernière minute en raison d'un problème technique au niveau de la fusée Falcon 9 de SpaceX et des conditions météo peu favorables.

Comme attendu, la fusée a décollé de la base de Cap Canaveral, en Floride, à 22h25 précise. Les conditions météo de ce mercredi étaient meilleures que la veille. Elles étaient à 90% favorables, avait indiqué SpaceX sur Twitter une heure avant le lancement.

Impressive to finally see #GovSat1 on its way to orbit. This is the beginning of a new experience for . @GovSat is strengthening the position of Luxembourg as a key player in the space sector and contributes to a diversification of our economy. pic.twitter.com/dj8gIxh8Fv