Viki Gomez roule pour le tourisme de congrès

«Le secteur MICE (Meetings, incentives, conventions, exhibitions) représente un pilier important dans la diversification économique de notre pays. Il a encore un fort potentiel de croissance», a expliqué à L’essentiel Francine Closener. La secrétaire d’État à l’Économie a participé, ce jeudi, à l’inauguration officielle de la 2e édition de «Meet Luxembourg 2018», à Luxexpo The Box. Ce salon B2B avec 45 exposants, 150 visiteurs locaux et 85 organisateurs étrangers a pour objectif de présenter jusqu’à samedi, tous les arguments du Grand-Duché aux organisateurs de salons, congrès et événements professionnels.

Avec 22 événements sur son sol en 2017, le Luxembourg occupe le 68e rang des destinations mondiales pour l’organisation de congrès internationaux. «Nous visons le top 50 d’ici quelques années», a insisté Francine Closener. «Le Grand-Duché a de nombreux atouts à faire valoir», a ajouté Patrick Hoffnung, président du cluster MICE. «Nous sommes économiquement très compétitifs par rapport aux autres capitales européennes. La taille du pays facilite l’organisation d’événements. D’autre part, le Luxembourg est perçu comme une destination "exotique" par les organisateurs de congrès, toujours friands de nouveautés».

Francine Closener et Patrick Hoffnung

Avec 241 000 nuitées en 2017, le secteur MICE a représenté 13,2% de l’ensemble des nuitées réalisées l’an passé dans l’hôtellerie au Grand-Duché. Quelque 1 500 chambres supplémentaires seront créées d’ici à cinq ans, principalement dans la capitale mais aussi à Wickrange, Pétange, Esch-sur-Sûre et Weiswampach pour étoffer les capacités d’hébergement. Pour renforcer encore le secteur, le cluster MICE cherche en particulier à développer le rayonnement et la visibilité du Luxembourg. Toute la raison d’être du nouveau film promotionnel du Grand-Duché en tant que destination MICE, dévoilé en avant-première ce jeudi à Luxexpo The Box (voir ci-dessus).

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)