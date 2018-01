Toujours plus de gares équipées en wi-​​fi gratuit

Il y a tout juste un an, François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, avait été clair: «D'ici trois ans, je souhaite que l'offre de wi-fi soit étendue dans toutes les gares du pays». Un projet qui s'est accéléré depuis le printemps 2017 et ne cesse de se concrétiser depuis. Neuf gares ont été équipées du réseau «CFL-FREE-WIFI» ces dernières semaines. Parmi elles, celle de Differdange, Belval-Université, Dudelange-Ville ou encore «tous les niveaux de l'arrêt Pfaffenthal-Kirchberg», nouvelle gare d''interconnexion mise en service en décembre dernier.

Ce lundi, les CFL font également savoir qu'une «étude de faisabilité est en cours» pour une installation du système dans douze autres gares: Howald, Sandweiler-Contern, Cents, Dommeldange, Walferdange, Diekirch, Troisvierges, Lamadelaine, Wiltz, Dudelange-Centre, Kleinbettingen et Kautenbach.

La nouvelle appli est lancée

Le réseau wifi gratuit est complété d'un portail d'information qui, «adapté selon la gare», doit permettre «de faciliter l'accès des clients aux informations en ligne». En l'occurrence «l'affichage des prochains départs, la recherche horaire»... Les CFL, qui veulent «mieux informer grâce aux technologies modernes», lancent également ce lundi leur application mobile revue et corrigée.

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, vous pourrez désormais acheter un ticket ou un abonnement via votre smartphone. Mais l'application permet également d'effectuer une recherche «porte-à-porte» qui guidera l'usager plus précisément selon sa position actuelle et sa destination. Une information qui pourra ensuite être envoyée directement à un contact.

(NC/L'essentiel)