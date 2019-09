Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Festival Les jeunes vont déployer leur énergie sur scène

Les jeunes artistes enflammeront la piste lors du festival On Stéitsch, ce samedi, dès 14h, aux Rotondes. Parmi eux, la troupe Art In Motion investira la scène pour une chorégraphie combative. Vêtus de masques, bottes militaires et tenues de camouflage, les jeunes danseurs danseront sur le speech de Charlie Chaplin du film «Le Dictateur», le tout rythmé par un hip-hop agressif. Voir notre article ici.

Visites Le patrimoine va révéler ses trésors

Lors des Journées du patrimoine, ce samedi et ce dimanche, le public accédera à des lieux habituellement fermés tels que les anciens abattoir d'Hollerich. Depuis leur fermeture en 1997, ils servent de terrain d'entraînement pour les graffeurs, mais ouvrent rarement leurs portes au public. Samedi, de 10h à 17h, le public pourra visiter les caves où se trouvaient les frigos géants, admirer les tricks des riders dans le skatepark hébergé sur le site, ou encore découvrir des photos d'archives des abattoirs appartenant à la photothèque de la Ville.

Sport Courir dans des lieux insolites à Differdange

Une foule de coureurs découvriront ce dimanche, le patrimoine industriel et culturel mais aussi des lieux insolites de Differdange, lors de la 4e édition du Steel-Run. Le départ sera donné au Parc des sports. Des centaines de coureurs passeront par le bureau du bourgmestre et le sauna de la piscine Aquasud. Leur parcours les mènera également à travers des bars et une boucherie.

Festival Une affiche 100% italienne prolonge l'été

Pupo et Umberto Tozzi seront ce samedi, dès 17h, les deux stars à l'affiche du festival Terra Rossa, qui se tiendra ce samedi, sur la plage du Wicki Beach, à Esch-sur-Alzette. Voir notre article ici

Visites Voir les rouages des entreprises du pays

Ce samedi et ce dimanche, les visiteurs pousseront les portes de 38 entreprises à travers le pays pour voir comment elles fonctionnent. Des entreprises très variées, issues du secteur automobile en passant par l’alimentation, la santé, la recherche, participeront à cette 14e édition des Journées Portes Ouvertes. Les visiteurs pourront ainsi découvrir samedi les rotatives d’Editpress à Esch-sur-Alzette où est imprimé L’essentiel. L’Uni qui participe pour la première fois invitera le public à visiter ses laboratoires de physique et d’ingénierie, dimanche.

Festival Le vélo à l'honneur à Cessange

La seconde édition du Luxembourg BIKE Festival, événement exclusivement dédié à la petite reine et à tout ce qui l'entoure de près ou de loin, donne rendez-vous aux amoureux de la bicyclette, ce samedi et ce dimanche, au Bike Park Boy Honen, à Cessange.

Loisirs Bien s'amuser dans la nature à Kockelscheuer

Tour en calèche dans la forêt ou plutôt cuisiner sur le feu? Ce samedi et ce dimanche, une panoplie d'activités autour de la forêt, de la ferme, des abeilles et autres thèmes de la nature sont à découvrir lors du Kockeldiko, au Centre nature, à Kockelscheuer.

Automobile Les belles cylindrées mises en avant

Les véhicules classiques seront de sortie dans plusieurs communes du pays, ce samedi et ce dimanche, pour le Oldtimerday avec des randos, activités, expos… Les différentes activités sont à consulter sur le site www.oldtimerday.lu.

Fête Les cultures célébrées à Schifflange

La place de la Liberté, à Schifflange, va résonner ce samedi sur des musiques bolivienne, russe, monténégrine, portugaise… C'est la fête des cultures qui battra son plein. Spectacles de danse et jeux pour enfants sont prévus.

Danse Ça va swinguer à l'Abbaye de Neumünster

Les danseurs vont s'en donner à cœur joie, de ce vendredi à ce dimanche, à l'Abbaye de Neumünster, lors du festival Swing the Abbey. Il y aura des ateliers, des démonstrations, des concerts, des soirées…

Tourisme La journée de l'Espagne sur la place d'Armes

Ce vendredi, de 10h à 19h, la Chambre officielle de commerce d'Espagne en Belgique et au Luxembourg organise la Journée de l'Espagne, sur la place d'Armes, à Luxembourg. Cette manifestation vise, d’un côté, à mettre en évidence l’Espagne comme destination touristique en montrant sa gastronomie, sports et loisirs et, de l’autre côté, présenter les entreprises de pointe et l’innovation espagnole. Cette journée destinée à tous, grands et petits, disposera de nombreuses activités culturelles et gastronomiques pour sentir, goûter et découvrir la richesse culturelle de l’Espagne.

Festival De l'improvisation à Hesperange

Le festival FLIRT, festival d'impro luxembourgeois se déroule ce week-end (de vendredi à dimanche) au centre culturel CELO à Hesperange. Programme et réservation(s) sur www.fli.lu.

Rugby Une journée porte ouvertes à Walferdange

Ce samedi, à partir de 10h, le club de rugby de Walferdange organise une journée porte ouvertes. Des jeux et de la restauration sont prévus sur place. À 15h, le match des féminines entre Walferdange et Rhinos Oudenaarde aura lieu.

Commerce Les petits ont un marché à Dudelange

Un marché aux puces pour enfants se tiendra ce samedi, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, à Dudelange. Les enfants y trouveront plein de jouets, de jeux vidéo, puzzles, DVD… en seconde main.

(L'essentiel)