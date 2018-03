«Être simplement le meilleur ne suffit pas»

En sport comme dans une entreprise, on n’avance pas si l’on ne rencontre pas de succès. Et l’orateur invité jeudi à la Chambre de commerce pour l’Annual Keynote Speech s’y connaît en succès. Il s’agit d’Oliver Kahn, le gardien de but qui a longtemps porté les couleurs du Bayern Munich et de la Nationalmannschaft. Il était invité pour évoquer «la philosophie des équipes ultra-performantes».

Le discours évoquait le succès en général, pas seulement dans le football, et la manière d’atteindre des performances de haut niveau. «Il est important d’avoir un objectif clair en tête. Moi-même, j’avais une vision précise, je voulais devenir le meilleur gardien du monde, raconte le finaliste de la Coupe du monde 2002. Il faut se donner la meilleure vision de soi-même et tenter de l’atteindre». Il a effectivement joué dans un grand club, remporté des titres internationaux et joué pour son équipe nationale.

«Ne pas se laisser aller»

Bien sûr, la route vers le succès peut être émaillée d’échecs. Mais il ne faut pas avoir peur de les affronter et de les dépasser. «Beaucoup de gens veulent réaliser leurs rêves mais ont peur de l’échec et préfèrent rester dans leur zone de confort», analyse Oliver Kahn. Il explique que l’on n’atteint pas toujours les plus grands succès, son expérience personnelle à l’appui: «En finale de la Ligue des champions 1999, nous menions 1-0 jusqu’à la 90e minute, avant de tout perdre en deux minutes contre Manchester United».

Oliver Kahn se rappelle aussi que le Bayern était dans la même situation deux ans plus tard en championnat: «Lors de la dernière journée, nous avions besoin de faire un match nul contre Hambourg. Mais nous étions menés 1-0. Alors, Patrick Anderson a égalisé à la 94e minute». L’important est de trouver dans la défaite le courage de se relever et de retourner dans l’arène, selon lui. L’erreur serait de se laisser aller après une victoire et «de se croire invincible». «Les gens qui rencontrent le succès veulent un succès durable et voient une grosse victoire uniquement comme un palier supplémentaire et restent ensuite vigilants, reprend l’ancien portier. Être le meilleur ne suffit pas, cela ne garantit aucun succès durable».

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)