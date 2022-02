Un mariage de fer pour le couple grand-​​ducal

Il y a 41 ans, Maria Teresa Mestre Batista épousait le Grand-Duc héritier Henri en la cathédrale de Luxembourg. «Jamais je n’oublierai ce moment, au balcon, où j’ai envoyé un baiser aux Luxembourgeois pour les remercier et leur dire "je vous aime" (...) J’ai été touchée aux larmes par l’accueil que les Luxembourgeois m’ont réservé», a confié la Grande-Duchesse dans son livre, «Un amour souverain», sorti en novembre dernier. «Je me suis mariée avec le Luxembourg en épousant mon mari».

Elle a d'ailleurs posté deux photos de sa collection personnelle sur les réseaux pour commémorer ce jour si particulier. Des clichés intimes qui ilustrent la complicité de ceux qui se sont rencontrés sur les bancs de la fac.

De leur union sont nés cinq enfants: Guillaume (1981), Félix (1984), Louis (1986), Alexandra (1991) et Sébastien (1992). Cinq petits-enfants sont venus agrandir la famille: Gabriel (2006) et Noah (2007), Amalia (2014) et Liam (2016) et Charles (2020).

(mc/L'essentiel)