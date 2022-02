Un Luxembourgeois pour la cybersécurité

Le Luxembourgeois Pascal Steichen a été nommé mercredi président du conseil d'administration du Centre de compétence européen en matière de cybersécurité (ECCC), une institution créée en 2021 et basée à Bucarest. L'ECCC doit mettre en commun les investissements dans la recherche, les technologies et le développement industriel en matière de cybersécurité.

Il réunit diverses entreprises, organisations universitaires et de recherche et des associations de la société civile concernées pour «constituer une communauté de compétences en matière de cybersécurité», selon un communiqué du gouvernement publié jeudi. Diplômé en astrophysique et informatique appliquée à l'université de Bruxelles, Pascal Steichen travaille dans la fonction publique depuis 2002, dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information. À 46 ans, il est CEO de SECURITYMADEIN.LU, l'Agence de cybersécurité au service de l'économie luxembourgeoise et des communes. Une fonction qu'il continuera à assumer en parallèle.

Faisant part de sa «fierté» et de son «enthousiasme», Pascal Steichen, cité dans le communiqué, affirme qu'un «travail d'envergure nous attend, pour construire et continuellement renforcer la communauté cyber européenne». Selon lui, «unir nos forces afin de renforcer la recherche, l’innovation et la réponse aux menaces émergentes est un facteur déterminant pour accroître les capacités et la compétitivité de l’Europe en matière de cybersécurité».

(L'essentiel)