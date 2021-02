«C'était une coupure de couteau maladroite»

48 heures après la bagarre qui a blessé une jeune fille de 18 ans, lundi après-midi, devant l’École secondaire européenne du Kirchberg, des élèves de terminale nous ont livré leur version des faits. Une version différente de celle relayée par la police, mardi après-midi. «C’était choquant et surprenant», reconnaît un proche témoin des faits rencontré mercredi matin. « Cela s’est passé devant une école où des adolescents entrent et sortent. Cela peut traumatiser les plus jeunes». «J’étais à un mètre de la bagarre lorsqu’elle a éclaté», poursuit ce garçon de terminale. «Les esprits se sont échauffés entre deux jeunes hommes et la jeune fille, qui a finalement été blessée, n’avait rien à voir avec ça».

L'école n'a pas voulu réagir



«Étant donné que les faits de l'affaire concernent la vie privée intérieure et les droits personnels d’un ou de plusieurs de nos élèves, dignes de protection, nous ne pouvons pas fournir d'autres informations sur les détails de l'enquête et de l'action de la police», nous a répondu par écrit Martin Wedel, le directeur.

Et notre interlocuteur de préciser l’origine de l’embrouille entre les deux jeunes hommes. «Pourquoi tu me harcèles? Pourquoi tu continues à m’envoyer des messages sur les réseaux sociaux?», criait le garçon de 17 ans à celui de 20 qui n’est pas scolarisé dans notre école. Ils se sont énervés et le jeune homme de 20 ans a directement sorti son couteau. Ce dernier a été maîtrisé par un des nos amis et il a été mis au sol. Un garde est également intervenu pour le maîtriser et puis il s’est relevé. Et c’est au moment où il a essayé de donner le couteau à sa copine de 18 ans, pour le cacher, peut-être qu’il a blessé sa propre copine, sans le faire exprès, à hauteur du plexus».

« Une coupure de couteau à la poitrine »

«Tout s’est passé très vite», indique encore un deuxième témoin des faits. «Une ou deux minutes d’action». «Le copain de 20 ans a donc blessé, maladroitement, sa copine de 18 ans, en essayant d’attaquer un jeune homme de 17 ans. On a eu mal au cœur lorsqu’on a lu la version des faits de certains journaux, car cela peut faire très mal psychologiquement au jeune homme de 17 ans qui n’a rien demandé. Ce n’est pas lui qui a provoqué cette embrouille. On était tous à côté et ce n’est pas vrai. On va d’ailleurs tous aller témoigner à la police dans ce sens-là. Ce sont des jeunes et ils se sont chauffés. Et c’est à ce moment-là que la personne de 20 ans a sorti son couteau. C’était un couteau de combat qui se déplie, pas un couteau-suisse, mais pas une machette non plus. Un couteau que tu peux sortir rapidement. Et il a blessé sa copine en essayant de blesser l’autre».

Mercredi matin, aucune psychose n'était à déplorer à proximité de l'Ecole européenne du Kirchberg.

«Il faisait chaud, elle avait un petit pull et elle a été ouverte à la hauteur de sa poitrine», poursuit notre interlocuteur. « Les gardes de sécurité ont très bien réagi en l’emmenant directement à l’intérieur de l’école et en fermant les grilles. C’est à ce moment-là qu’ils ont appelé la police. Il faut aussi saluer l’intervention rapide de notre infirmerie. Les secours sont arrivés très vite sur place. On a vu du sang, c’était une entaille, mais le couteau n’est pas rentré de manière profonde. C’était une coupure au niveau de la poitrine».

«Très étonné de voir ça devant une école privée»

Et nos témoins des faits de confirmer: il n’y a pas de psychose à l’intérieur de notre école. «Au Luxembourg, que quelqu’un sorte un couteau, cela arrive plus souvent qu’avant», déplorent-ils, «mais c’est normal, avec la crise sanitaire, ils sont nombreux à péter une coche et ils doivent bien éclater à un moment ou à un autre. Les trois personnes impliquées dans cette bagarre habitent toutes au Luxembourg. Notre copine de 17 ans, qui a été blessée, est française, mais elle habite ici. Elle est en terminale avec nous. Elle est blessée, sans doute choquée. La police et les secours sont vraiment intervenus massivement très rapidement. Il y a un poste de police à 200 m et en cinq minutes, ils étaient là».

On a pu le constater ce mercredi matin. Personne ne peut rentrer à l’intérieur de l’enceinte de l’école sans montrer sa carte d’étudiant et deux gardes de sécurité sont stationnés en permanence près de l’entrée où des grilles peuvent rapidement être fermées. «On ne s’attendait pas à assister à ce type de bagarre avec un couteau devant notre école», confirme un autre élève de terminale. «C’est une école privée, entre guillemets une école «de riches» et on a très étonnés, car au Kirchberg, on n’est pas vraiment dans un quartier chaud de Luxembourg». «Le jeune de 20 ans, on l’avait déjà vu auparavant, ce n’était pas quelqu’un de louche, juste un jeune du Luxembourg qui avait déjà dû faire preuve de plusieurs "maladresses". Il venait de sortir de prison. On n’est pas là pour le stigmatiser, mais il avait un passif derrière lui. C’est son histoire et c’est pas la nôtre».

(Frédéric Lambert / L’essentiel )