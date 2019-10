La pollution a avant tout affecté la Sûre

L'incendie qui s'était déclaré sur le site d'Euro-Composites, dans une zone industrielle d'Echternach, mardi, a mobilisé l'intervention de plus d'une centaine de pompiers qui ont lutté des heures durant pour maîtriser le feu. Très vite, l'état des eaux de la Sûre est devenu une source de préoccupation majeure pour les unités du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Pendant leur intervention, un mélange de mousse extinctrice et de produits chimiques industriels a été déversé dans la rivière, nécessitant une nouvelle intervention des services d'incendie, mercredi.

Interrogé par L'essentiel, Cedric Gantzer, porte-parole du CGDIS, confirme: «La Sûre a été fortement polluée par les eaux usées». L'eau de la rivière a principalement été contaminée par l'eau et la mousse d'extinction, ainsi que par des solvants et de la résine phénolique.

Pour éviter la propagation des substances polluantes, le CGDIS a installé des pompes et des bassins collecteurs le long des berges de la Sûre. Luc Zwank de l'Administration de la gestion de l'eau se veut rassurant: «Il n'y a désormais plus de mousse sur la Sûre. La pluie a également permis de régénérer l'eau et les solvants se sont évaporés».

Il faudra néanmoins attendre les résultats des analyses pour évaluer l'ampleur des dégâts causés par les substances polluantes sur la faune aquatique, notamment les poissons, ce qui pourrait affecter la chaîne alimentaire. De son côté, le ministère de l'Environnement luxembourgeois se veut également rassurant: «Dans nos stations de mesure de Vianden et de Beidweiler, aucune valeur troublante n'a été relevée», affirme Simone Dengler. Grâce au vent, «les polluants ont été répartis dans l'air».

(Franziska Jäger/L'essentiel)