Le «Connecting Europe Express» fait halte au pays

Parti de Lisbonne au Portugal, le 2 septembre dernier, le train «Connecting Europe Express» s'est arrêté à Bettembourg, ce mardi 5 octobre, avant de repartir de Luxembourg, ce mercredi 6 octobre, et de poursuivre sa route en direction de Thionville et de Strasbourg. Terminus le 7 octobre à Paris, après cinq semaines de voyages organisées dans le cadre de l'année européenne du rail. «Le rail est l'avenir de l'Europe, le moyen nous permettant d'atténuer le changement climatique et de stimuler la reprise économique après la pandémie», a souligné Adina Vălean, Commissaire européenne aux Transports.

«Un secteur ferroviaire européen fort est essentiel pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de climat», a quant à lui rappelé Andreas Matthä, président la Communauté des chemins de fer européens (CCFE). «Il existe actuellement trop d'obstacles techniques dans le transport ferroviaire transfrontalier et il est très complexe de faire circuler un train par-delà les frontières nationales en Europe. Nous devons continuer à transférer le fret de la route vers le rail, à fournir des services efficaces aux navetteurs quotidiens et à développer le transport ferroviaire international de voyageurs sur de longues distances en proposant des services de jour et de nuit».

«Une panoplie de services aux clients»

Des propos qui résonnent plus que jamais au Grand-Duché, où plus aucun train de nuit ne s'arrête pour le moment et où la liaison entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, trois capitales européennes pourtant, n'a jamais été aussi lente. Vraie éclaircie dans la grisaille, la gare multimodale de Bettembourg permet quant à elle de combiner le transport sur le rail et sur la route. Toute la délégation du «Connecting Europe Express», 120 personnes plus ou moins, a profité de l'occasion pour visiter ce site ô combien stratégique pour les années à venir.

«Grâce à cette visite, on a pu présenter les activités du terminal intermodal Bettembourg-Dudelange», nous a indiqué Daniel Feyder, directeur chez CFL terminals. «D'un côté, la plateforme de l'autoroute ferroviaire et de l'autre, le terminal combiné avec les grues. Grâce à la nouvelle technologie «Lore», on arrive désormais à prendre ces volumes de semi-remorques qui représentent tout de même 90% des semi-remorques qui roulent en Europe. On peut ainsi les prendre sur le train avec les wagons en les changeant de manière horizontale. On a aussi montré le centre routier sécurisé qui se trouve juste à côté, avec la possibilité pour les chauffeurs de se reposer et une capacité de 300 places. Une dizaine de sociétés sont actives à cet endroit tout autour de la logistique et on offre vraiment une panoplie de services aux clients».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )