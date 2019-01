Des règles strictes pour la pub dans l'espace public

Afficher une publicité ne s’improvise pas. «Il y a des règles précises à suivre et des autorisations à demander», rappelle Daniel Eischen, président du Conseil de la publicité après l’épisode de l’annonce sauvage sur un passage-piéton d’Esch-sur-Alzette. La commune avait immédiatement fait retirer les inscriptions.

«Une marque ou une agence doivent s’adresser aux Ponts et chaussées si elles veulent afficher à la voirie ; à la commune s’il s’agit de l’espace urbain», reprend Daniel Eischen. Il reconnaît que certains acteurs enfreignent parfois les règles, via notamment des peintures sur le sol. «C’est aux communes de dire si elles acceptent ou non ces affichages, qui sont souvent conçus pour faire le buzz», explique-t-il.

Les bourgmestres réagissent

Pour la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer (DP), pas question de tolérer quoi que ce soit en terme d’affichage sauvage: «notre réglementation est très stricte, les autorisations sont indispensables». Selon elle, il arrive de temps en temps que des publicités imprévues débarquent, «surtout des petits panneaux». La Ville fait alors appel à son service spécialisé pour les faire retirer rapidement et «envoie la facture aux personnes concernées». Les peintures au sol peuvent être laissées dans certains cas, «par exemple s’il s’agit de peintures d’enfants qui disparaissent à la première pluie».

Même son de cloche du côté de Dan Biancalana, bourgmestre de Dudelange (LSAP): «Je n'aurais bien évidemment pas autorisé cette publicité. Le passage piéton est un élément de sécurité et la publicité, quelle qu'elle soit, perturbe autant l'automobiliste que le piéton. Je ne suis pas opposé au street marketing dans la mesure où la sécurité n'est pas altérée et l'espace public n'est pas détérioré». S'il trouve le procédé de communication «très original», Roberto Traversini bourgmestre de Differdange (Déi Gréng) estime qu'on ne «plaisante pas avec la loi et la sécurité».

(Joseph Gaulier et Gaël Padiou/L'essentiel)