Comment atteindre le «zéro Covid» au Luxembourg?

Ne plus «apprendre à vivre avec le virus» mais l'éradiquer complètement. Telle est la proposition partagée dans une tribune du journal Le Monde par un collectif de médecins, économistes et politistes. Un immense challenge pourtant réalisable, assurent les professionnels qui renvoient aux exemples australiens, chinois, néo-zélandais ou encore taïwanais.

Les spécialistes partent d'un constat implacable: les pays d'Europe, Luxembourg inclus, ont avant tout choisi comme stratégie de limiter le nombre de cas de contaminations tout en sauvegardant le plus possible l'activité économique. Eux pensent qu'il serait nécessaire de vaincre une bonne fois pour toute l'épidémie de Covid-19.

Mais cela supposerait des sacrifices jamais réalisés sur un temps plus ou moins court. Plus encore que durant le premier confinement, il s'agirait de stopper toute activité dans une zone donnée en limitant les contacts humains au strict minimum. Lorsque cette zone se rapprocherait d'un taux de reproduction 0, la vie normale pourrait reprendre et une autre zone voisine devrait adopter la même stratégie. Et ainsi de suite jusqu'à éradication du virus.

Confinements locaux stricts, fermeture des frontières, les mesures seraient drastiques. Les signataires ont également défini trois piliers pour y arriver: la vaccination, l’instauration de zones vertes, et un renforcement des modalités de dépistage et de traçage, liste la tribune en question.

«La concertation a été très compliquée»

Mais l'Europe est-elle capable de mettre en place ce type de stratégie? Non, répondent les plus dubitatifs qui n'oublieront pas de rappeler la nécessité d'une coordination quasi parfaite entre les différents pays de l'Union européenne. Or, cette symbiose n'a jamais véritablement existé depuis le début de la crise sanitaire. «La concertation a été très compliquée, car la situation était très différente d'un pays à l'autre et même à l'intérieur des pays. On a assez peu coordonné», confiait le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel.

Le cas spécifique du Luxembourg n'est d'ailleurs pas véritablement compatible, les autorités ayant rappelé, à juste titre, la dépendance du Grand-Duché aux travailleurs frontaliers, notamment dans le domaine hospitalier. Une fermeture totale des frontières entre le Luxembourg et ses voisins serait donc inenvisageable.

Et puis, il y a les limites géographiques. L'Europe n'est pas une île au contraire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il est donc beaucoup plus compliqué de limiter les échanges et de stopper de manière stricte les entrées sur le territoire. Quant à la réalité politique, il est évidemment plus difficile d'imposer de nouvelles restrictions aussi sévères dans des États démocratiques. Ce que n'est pas la Chine... Les signataires de la tribune en sont conscients, mais il estiment que l'Europe a les moyens de relever le défi: «L’Europe ne peut pas laisser passer l'occasion et doit tirer parti de sa puissance et de son unité», écrivent-ils.

