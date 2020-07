14 membres de gangs interpellés et incarcérés

Une enquête de plusieurs mois a permis de démanteler plusieurs trafics de drogue. La police judiciaire a arrêté en juillet 14 trafiquants présumés, membres de cinq gangs, a indiqué vendredi la police grand-ducale. Contacté par L’essentiel, un porte-parole de l’institution n’était pas en mesure de préciser la date exacte, ni si les interpellations se sont toutes déroulées le même jour.

Elles concernaient des trafics qui se déroulaient dans quatre zones du Luxembourg. De la marijuana, de la cocaïne et de l’héroïne étaient revendues à des consommateurs. Des drogues mais aussi de l’argent liquide et des véhicules ont été saisis dans le cadre de l’opération, suite à des perquisitions menées au Luxembourg mais aussi en Belgique et en France. L’unité spéciale, qui intervient pour les missions les plus délicates, a été mobilisée pour certaines opérations.

Le chef présumé de l’un des gangs était d’ailleurs connu des services de la police belge, pour avoir déjà dirigé un réseau de trafic de drogue par le passé dans ce pays. L’homme a été extradé vers son pays d'origine. La police n’a pas apporté de précision quant à l’origine des autres trafiquants. Les 14 personnes ont été présentées à un juge d’instruction et placées en détention.

