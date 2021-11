Une seconde vie pour des centaines de baskets

L'an passé, l'opération avait permis de collecter plus de 250 paires de chaussures et des tenues de basket pour les expédier à la Mani Giving Back Foundation au Nigeria. Très investi dans Special Olympics Luxembourg, la Fédération sportive pour les personnes avec une déficience intellectuelle, Marco Rock s'était même rendu début 2021 à Lagos pour encadrer un stage de basket d’environ 200 personnes (athlètes handicapés et partenaires).

Début octobre, il a décidé de lancer une nouvelle collecte pour «aider les enfants là-bas» et donner une seconde vie à des baskets «encore en très bon état». L'opération s'achèvera fin novembre et l'envoi est prévu mi-décembre. Les clubs du T71 Dudelange et Gréngewald Hostert vont notamment participer à l'opération.

rocky13@eltrona.net

(L'essentiel)