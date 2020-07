Les prix des logements flambent au Luxembourg

Entre le premier trimestre de l'année 2019 et le premier trimestre de 2020, les prix des logements ont augmenté de 5,5% dans l'Union européenne, selon une étude d'Eurostat publiée ce mercredi. Mais dans le détail, c'est au Luxembourg que la hausse a été la plus importante (+14%), suivi par la Slovaquie (+13,1%), l'Estonie (+11,5%), la Pologne (+11,3%) et le Portugal (+10,3%). Seule la Hongrie a vu ses prix baisser de 1,2%.

En l'espace de quelques mois, entre le dernier trimestre 2019 et le premier de 2020, les plus fortes hausses ont été enregistrées au Portugal (+4,9%), en Estonie (+4,8%) et en Slovaquie (+4%). Le Luxembourg n'est pas très loin derrière avec une augmentation des prix des logements de 3,8%.

La plus forte hausse depuis 2007

Selon l'institut de statistiques, une telle hausse n'avait plus été constatée depuis le deuxième trimestre de 2007 et a donc évalué les variations entre 2007 et le premier trimestre de 2020. Sur cette période, les prix des logements au sein de l'Union européenne ont augmenté de 20,5%. Là aussi, si l'on regarde dans le détail, au Luxembourg les prix ont presque doublés en 13 ans (+91,4%), suivi de très près par l'Autriche (+91,3%) puis la Suède (+82,8%).

Au niveau des prix des locations, ils ont plus que doublé sur cette période en Lituanie (+101,8%), ont augmenté de 82,2% en République Tchèque et de 75,1% en Hongrie. Le Luxembourg est proche de la moyenne européenne avec 22% (contre 20,8% dans l'UE).

(Marion Mellinger/L'essentiel)