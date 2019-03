À Diekirch, on brasse une bière plus «écolo»

À Diekirch, la construction de la nouvelle brasserie a démarré il y a trois ans. Dès 2013, François Fritsch du bureau d'architectes Beiler, s'était vu confier les plans et la construction du nouveau site dans la zone classée. «L'un des défis majeurs était de réduire la taille de l'ensemble du complexe de trois hectares à 40 ares», confiait-il vendredi lors d'une visite sur place. «La bière Diekirch est principalement vendue en fût, la brasserie était donc surdimensionnée», précise l'architecte.

Inauguration avec Xavier Bettel



Le Premier ministre, Xavier Bettel, s’est montré très satisfait de l’investissement de 25 millions d’euros du groupe Anheuser-Busch InBev dans cette nouvelle brasserie: «Cet investissement souligne le profond attachement du groupe au site de Diekirch et au Luxembourg en général».



«Je constate avec grande satisfaction que la Brasserie de Luxembourg a fait de l’écologie une priorité», a-t-il ajouté au moment d'inaugurer le nouveau site, vendredi.

Dans le cadre de la réhabilitation du site, il a fallu faire disparaître l'ancienne ligne d'embouteillage qui, de toute façon, n'entrait pas dans le nouveau concept de l'entreprise. Pour continuer à assurer la production, il a d'abord fallu creuser les trous, d'une profondeur de huit mètres, destinés à accueillir les cuves. Alors que la nouvelle production de bière était entreposée à la cave, les travaux de construction se poursuivaient aux étages supérieurs.

«Les clients ont de nouvelles exigences»

Le nouveau bâtiment n'était pas une nécessité, mais un choix, selon Gilles Nackaerts, directeur général de la brasserie depuis juin 2018. «Les clients ont de nouvelles exigences, ils veulent une plus grande variété» affirme ce dernier. Une plus petite usine offre plus de flexibilité, notamment pour tester de nouvelles variétés de bière. Un nouveau produit doit d'ailleurs faire son apparition sur le marché dès le mois de décembre prochain.

Par ailleurs, l'installation est à la pointe de la technologie, surtout au niveau écologique. Elle consommerait 15% d'électricité et 10% d'eau en moins. «Au total, nous réduisons notre empreinte écologique de 75%», affirme le directeur. Un autre aspect écologique est le nouveau système de filtration qui fonctionne avec un système à membrane. «Sans cela, on serait obligé d'ajouter une substance pour séparer la levure de la bière, qui n'est que difficilement biodégradable», explique Pierre Van Vynckt, Directeur opérationnel.

«Ce système de filtration est le premier du genre en Europe et se trouve ici, à Diekirch», affirme M. Nackaerts. À Diekirch, on brasse de la bière depuis 1871. La brasserie est donc un acteur économique et un employeur majeur dans la commune.

(Stefanie Braun/L'essentiel)