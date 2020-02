Des rails de Rodange ont servi pour Roland-​​Garros

Le toit du court central de Roland-Garros, qui a été achevé la semaine dernière, a une part de Luxembourg. Ainsi, ArcelorMittal Rodange, a produit les 44 rails de grue utilisés pour la construction du toit escamotable du court, explique le groupe sidérurgique basé à Luxembourg, sur son site internet.

Une fois les rails fabriqués, les opérations de finition ont été gérées et organisées à Yutz (France) pour la découpe, la dureté, la manutention, et un envoi en délai court. «Au total, il n'a fallu que deux mois entre la commande et les envois pour fournir au client final des rails entièrement finis – de la production à la livraison», souligne ArcelorMittal, qui parle de «temps record».

Construit en 1928, le central Philippe-Chatrier a fait l'objet d'une rénovation complète pour moderniser les tribunes et construire un toit escamotable. Ce toit permettra non seulement l'organisation de jeux de nuit, mais protégera également les joueurs de la pluie en cas de mauvais temps. Il est composé de 11 panneaux de 100 mètres et de 350 tonnes chacun (construits en Italie), qui coulissent sur les rails. Ce toit de 3 850 tonnes pourra s'ouvrir et se fermer en 12 minutes.

Read more:

Il est possible de voir l'installation du toit rétractable ici.

