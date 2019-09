Les jeunes toujours mobilisés pour le climat?

Le mouvement des jeunes en faveur du climat s’essouffle-t-il déjà au Luxembourg? Après la manifestation organisée ce vendredi matin, dans les rues de la capitale, suivie en direct par L'essentiel, la question mérite d'être posée. «Au départ, sur le parvis de la gare à 11h, ils étaient maximum 800 avant que d'autres personnes ne viennent s'ajouter au fur et à mesure du parcours à l'intérieur du cortège», nous a indiqué la police grand-ducale, dans l'après-midi.

«Dans le parc Kinnekswiss, d'autres les attendaient, les manifestants étaient donc maximum 1 200 personnes». Selon nos estimations réalisées sur le coup de 11h30, une colonne de 8 m de large s'étendait sur 60 m de long, avenue de la Gare. Nos chiffres sont légèrement supérieurs, «mais on est bien loin des 5 000 personnes qui avaient défilé mi-mars», ajoute encore la police qui reconnaît également que «tout s'est bien passé avec de gentils manifestants».

La pression du ministère de l'Éducation nationale

«Ce vendredi, c'était le warm-up, la première étape de plusieurs événements qui vont avoir lieu pendant une semaine», affirme Stéphane, 24 ans, membre du collectif Youth For Climate Luxembourg. «Les jeunes ont ouvert le cortège et tous les jours, nous proposerons des événements liés au climat telle que la collecte de plastiques ou la promotion du vélo. Le vendredi 27 septembre, nous vous annonçons d'ores et déjà la plus grande manifestation climatique jamais vue au Luxembourg sous la bannière de «United For Climate Justice», où de grandes ONG et les syndicats nous rejoindront».

Selon les organisateurs de cette première marche pour le climat, pourtant baignée par le soleil, moins de jeunes se sont présentés à Luxembourg-Ville, à la suite de la mise en garde du ministère de l'Éducation nationale qui avait tout d'abord annoncé que les absences en classe seraient considérées comme injustifiées avant de se rétracter en fin d'après-midi, jeudi. «Ils ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues et plus personne ne savait sur quel pied danser», regrette encore le collectif Youth For Climate Luxembourg. «Mais ça n'arriverait plus vendredi prochain».

(fl/L'essentiel)