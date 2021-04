La loi va mieux définir ce qu'est une terrasse

Le législateur va désormais préciser ce qu'est une terrasse. La prochaine loi Covid, qui doit être votée en fin de semaine et entrer en vigueur la semaine prochaine, donnera une définition des terrasses. Les membres de la commission Santé se sont mis d'accord sur le fait qu'il s'agit d’un «espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces (ndlr: côtés) au minimum, afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace».

Un certain flou régnait depuis l'ouverture des terrasses le 7 avril, puisque l'actuelle loi Covid n'explique pas clairement ce qu'est une terrasse. Des espaces quasiment entièrement couverts avaient pu accueillir des clients. «Il est possible d'installer une protection contre le vent, mais il faut trois ouvertures, donc une véranda avec une seule aération, c'est non», lance Mars Di Bartolomeo (LSAP), président de la commission. Il estime que la nouvelle disposition permettra d'aider «les sites qui étaient à cheval sur la règlementation» et qui avaient besoin d'éclaircissements.

Le nouveau texte, qui suit son parcours législatif, «a le mérite d'être clair et précis, pour ne pas être équivoque», reprend le député. La loi s'est en fait inspirée «des explications contenues dans la loi antitabac», qui a dû également définir ce qu'est une terrasse, afin de définir où la cigarette était tolérée.

(jg/L'essentiel)