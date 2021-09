Il danse autour de lui et arrache sa chaîne en or

Il était un peu plus de minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, quand les faits se sont déroulés, explique la police grand-ducale. Un homme raccompagnait une amie jusqu'à sa voiture stationnée place du Théâtre à Luxembourg.

Là, deux hommes se sont approchés et ont demandé un briquet, avant de commencer à danser autour de leur victime. Soudainement, l'un des agresseurs a arraché la chaîne en or que portait l'homme autour du cou et a pris la fuite.

Quelques heures plus tard, un témoin s'est présenté à la police et a indiqué avoir revu le voleur présumé. Trouvé à proximité de la piscine des Bains, il a été arrêté sur ordre du parquet. Il doit être présenté à un juge d'instruction ce samedi après-midi.

(L'essentiel)