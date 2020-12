Une «bouée de sauvetage» pour les bars et restaurants

L’Horesca s’est déclarée satisfaite des récents entretiens menés avec les membres du gouvernement. Dans un communiqué publié mercredi, la Fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers a évoqué des échanges «fructueux» avec Dan Kersch, Pierre Gramegna, Romain Schneider et Lex Delles, respectivement ministres du Travail, de l’Économie, de la Sécurité sociale et des Classes moyennes.

La loi, qui prévoit des aides aux coûts non couverts, sera votée jeudi et l’application devrait être rapide. «Dès le texte adopté, le formulaire sera en ligne et les premiers remboursements effectués», se réjouit l’Horesca, qui se satisfait aussi de la «marge de manœuvre» et de la «souplesse» laissées aux entreprises pour le paiement de la TVA et des avances d’impôts. Quant aux cotisations sociales, leur recouvrement forcé est interrompu pendant la durée de fermeture des établissements, soit au moins jusqu’au 15 janvier. Ensuite, les entreprises bénéficieront de facilités de paiement et même d’un «apurement d’office jusqu’à 24 mois, sans intérêt».

«Il s’agissait de bonnes réunions, avec des ouvertures et de la clarification», indique François Koepp, secrétaire général de l’Horesca, contacté par L’essentiel. Il estime que les mesures avancées constituent «une première bouée de sauvetage pour le secteur, qui paie les pots cassés de la crise sanitaire». D’autres séances de discussions sont encore prévues, notamment pour tenter de trouver un accord sur une réduction de la TVA sur les boissons alcoolisées en 2021, ou une prolongation de la validité des bons de 50 euros dans le secteur hôtelier.

(jg/L'essentiel)