6 000 tonnes de déchets électriques traités en 2018

Un peu plus de 6 000 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ont été collectées et traitées l’an dernier par Ecotrel. La hausse sur un an est comprise «entre 1 et 2 %», selon l’association en charge du recyclage de ces DEEE.

«Le poids total augmente, avec 90 tonnes d’écrans de télévision en moins par rapport à l’année précédente. Il y a de plus en plus d’écrans plats, plus légers que les modèles anciens. Il y a donc plus d’unités mais moins de poids», selon Bernard Mottet, directeur d’Ecotrel. Le taux de collecte par rapport à la mise sur le marché dépasse 50 % en 2018, pour un objectif de 45 %. Mais il va falloir faire mieux, le seuil passant à 65 % cette année.

Deux phénomènes à contrer

Pour réussir, deux phénomènes sont à contrer. D’abord, «les vols et disparitions de DEEE dans les centres de recyclage, difficiles à quantifier, mais qui tendent à s’amplifier», constate Bernard Mottet, qui avance une explication: «Les appareils sont sujets à des évolutions technologiques qui les rendent de plus en plus attrayants». Ecotrel voudrait développer un projet-pilote mené dans trois des vingt Recycling centers du pays, où des appareils pouvant être réparés et réutilisés sont confiés à des associations d’insertion.

Il faut résorber les exportations illégales de matériel informatique. «De grandes entreprises donnent les équipements à des associations, qui se font approcher par des sociétés d’import-export dont les garanties de recyclage dans les règles de l’art, et en Europe, ne sont pas assurées», explique Bernard Mottet.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)