Trois blessés dont un grave dans un accident à Kayl

Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture pour une cause inconnue alors qu'il circulait route d'Esch, à Kayl, mardi soir vers 22h, indique la police ce mercredi matin. Le véhicule a alors percuté une canalisation et a basculé.

L'automobile a fini sa course contre un arbre. Les secours sont intervenus et ont dû désincarcérer la voiture pour en sortir le conducteur, grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital, avec ses deux passagers, qui étaient eux plus légèrement touchés.

(L'essentiel)