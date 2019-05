Il menace la police avec un couteau de cuisine

Lundi soir, un patrouille de police s'est rendue dans un appartement à Bissen après que des habitants de l'immeuble ont dénoncé des nuisances.

À son arrivée, un individu s'est soudainement mis en colère et a insulté et menacé les personnes présentes. Cela a déclenché des bagarres et les policiers ont dû se défendre.

L'homme a finalement pu être calmé. Mais il a ensuite pris un couteau de cuisine pour menacer les forces de l'ordre. Des renforts ont alors dû être appelés pour maîtriser l'individu, qui était déchaîné. Sur ordre du ministère public, une plainte pénale a été déposée.

(L'essentiel)