Les cafés et les bistrots bientôt aidés pour investir

Les cafés et les bistrots seront dorénavant soutenus dans leurs investissements en bénéficiant d’aides, au même titre que les restaurateurs, les hôteliers et d’autres PME, a indiqué la secrétaire d’État à l’Économie, mercredi lors du lancement du Springbreak à Luxexpo The Box. Le projet de loi relatif à l’investissement des PME, actuellement soumis au cheminement législatif, ouvrira cette possibilité sous certaines conditions.

Pour soutenir le secteur de l’Horesca, Francine Closener a aussi annoncé le projet d’implanter dans les locaux du château de Sanem un institut de formation continue pour les métiers de la gastronomie et de l’hospitalité avec un restaurant attenant, «semblable à l’institut Bocuse». Il permettra de proposer une formation continue en matière de gastronomie de pointe.

«Nous avons vécu une année 2017 globalement mitigée» pour les cafetiers, hôteliers et restaurateurs du pays, reconnaissait François Koepp, secrétaire général de l'Horesca, il y a quelques jours. Mercredi, Francine Closener a tiré un bilan «résolument positif des atouts et du potentiel de la gastronomie et de l’hôtellerie au Luxembourg».

(nc/mv/L'essentiel)