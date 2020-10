Face à l'emploi, les jeunes doivent avoir un «plan B»

Du jour au lendemain, avec le confinement, les conseillers de l'Adem n'ont plus vu les demandeurs d'emploi dont ils s'occupent. «C'était tout nouveau pour nous. Nous étions tous en télétravail. Pour continuer le suivi, on a dû s'adapter. Nous avons fait des rendez-vous téléphoniques, mais ce n'est pas pareil. Je préfère voir les demandeurs d'emploi pour discuter», explique Gilles Eckes, le conseiller de 294 demandeurs âgés de moins de 30 ans, dans les secteurs de la finance, des services et du droit.

Les formations se sont stoppées net, il y avait moins de postes vacants déclarés. «C'était une période morte au début», confie-t-il. Ce n'est pas non plus évident pour les conseillers d'épauler ces jeunes en ce moment. «On ne savait pas trop quoi leur dire. C'était bizarre. Malgré tout, il faut les soutenir, les encourager, mais aussi leur conseiller de chercher dans d'autres secteurs d'activité, prévoir des plans B, C, pour ne pas rester indéfiniment dans une situation compliquée», ajoute-t-il.

Depuis mi-juillet, les rendez-vous physiques ont repris en alternance un mois sur deux avec un rendez-vous par téléphone. Du côté des offres d'emploi, Gilles Eckes a constaté une amélioration depuis le mois de septembre. «Depuis mi-septembre, une partie des jeunes, dont je fais partie, ont trouvé un emploi». Ceux qui n'en ont pas encore trouvé peuvent bénéficier de formations payées par l'Adem. Un plus, à faire valoir sur leur CV.

