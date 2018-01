La super Lune sera contrariée par la météo

Mercredi soir devrait apparaître la «lune bleue». C'est-à-dire que pour la deuxième fois dans le mois, la pleine lune sera visible dans le ciel. Ce phénomène est tellement rare, pas plus d’une fois tous les deux ans et demi, que les anglophones disent dans ce cas: «Once in a blue moon». Aucun rapport avec la couleur, donc. Cette fois, la lune sera qualifiée de «super- Lune», car elle se trouve particulièrement proche de la Terre et semblera donc particulièrement grosse pour les terriens.

Mais au Luxembourg, les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes pour les astronomes amateurs. «Mercredi soir, l’événement se déroulera assurément sous la pluie», selon Sven Rock, de Meteo Remich, contacté par L’essentiel. «La pluie continue et les nuages sont relativement épais. On risque de voir davantage de neige que de super- Lune», selon lui.

Trois phénomènes en une fois

Une lueur d’espoir cependant: «Après minuit, la situation devrait s’améliorer. Le ciel devrait se dégager peu à peu, ce qui fait que la lune pourrait être visible par moments entre deux nuages», reprend Sven Rock. La meilleure visibilité de l’astre se situera entre 3h et 5h, à condition que le brouillard ne s’invite pas à son tour.

En plus d’être grosse et bleue, la lune est censée afficher des tons rouges, du fait de l’ombre projetée par la Terre, qui se trouvera entre le soleil et la lune. Mais ce phénomène ne pourra être visible qu’en Asie, en Australie et dans le Pacifique. Il reviendra en revanche dès le 27 juillet en Europe. Une lune bleue, rouge et particulièrement grosse: la concomitance de ces trois phénomènes est très rare et ne reviendra que le 31 janvier 2037. En espérant qu’à ce moment-là, les conditions météorologiques soient meilleures que cette semaine!

