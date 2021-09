Sur les 8 patients en réa, «aucun n'est vacciné»

Même si la situation est sous contrôle au Luxembourg, le nombre de nouvelles contaminations risque d'augmenter dans les semaines à venir, ont prévenu le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, lors de leur point presse à l'issue de Conseil de gouvernement. «Il faut s'attendre à une quatrième vague cet automne, dont l'ampleur dépendra de différents facteurs, dont la couverture vaccinale», a précisé la ministre de la Santé.

Le chef du gouvernement et sa ministre ont rappelé plusieurs fois l'importance du vaccin dans la stratégie de lutte contre le coronavirus, la «meilleure arme pour se protéger contre le Covid et protéger les autres», dixit Xavier Bettel. À ce jour, 74% de la population résidente a reçu au moins une dose, a indiqué le Premier ministre. C'est mieux que la moyenne européenne (70%). D'autre part, 70% des résidents bénéficient désormais d'un schéma vaccinal complet.

«Maintenir les hospitalisations à un niveau bas»

L'objectif du gouvernement est d'améliorer encore ces chiffres en intensifiant la campagne de vaccination, grâce notamment à l'ImpfBus qui continue de sillonner le pays, les vaccins sans rendez-vous et la possibilité de recevoir une injection chez son médecin. «Le risque d'être infecté avec deux doses de vaccin est 80% plus faible que chez les non-vaccinés. Le risque de développer un Covid grave est 90% moindre», a insisté Paulette Lenert. «Aucun des 8 patients actuellement hospitalisés en soins intensifs n'est vacciné et l'un d'entre eux a seulement une quarantaine d'années», a ajouté Xavier Bettel.

Le gouvernement veut comprendre qui sont les non-vaccinés, pour mieux les convaincre de changer d'avis. «Ce sont surtout des 18-50 ans. On fait des études pour connaître le profil de ceux qui hésitent encore et quelles sont les raisons de leurs réticences, explique encore la ministre de la Santé. Notre espoir, c'est que malgré la rapide circulation du virus, avec davantage de gens vaccinés, on pourra maintenir les hospitalisations à un niveau bas».

