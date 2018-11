Le salon Expogast a attiré 45 000 gourmands

Tous les quatre ans, Expogast rassemble des chefs des cinq continents au Luxembourg. L’édition 2018 de ce salon professionnel et grand public, dédié aux métiers de la gastronomie et de l’art de la table, qui a pris fin mercredi à Luxexpo The Box, a connu un franc succès. En l’espace de cinq jours d’ouverture, le salon a enregistré un total de 45 000 visites.

Dans les cuisines professionnelles installées dans les halls, les cuisiniers de 75 nations se sont affrontés. Chaque jour, ils se sont relayés pour préparer des plats froids, qui telle une multitude de petites œuvres d’art, étaient exposés au regard alléché des visiteurs. À midi et le soir, ils préparaient les plats chauds qui sortaient directement en salle pour être servis au public et au jury.

La Suède s'impose

C’est la Suède, un des favoris, qui a décroché la première place sur le podium de la «Villeroy et Boch Culinary World Cup», remise lors d’une cérémonie qui s'est déroulée jeudi.

L’équipe nationale du Luxembourg qui, pour sa part, s’est classée 22e sur 29 a décroché une médaille de bronze. Son équipe junior se place 13e sur quinze et obtient une médaille de bronze également et son équipe de la restauration collective finit 7e sur quinze et ramène l’argent.

(L'essentiel/Séverine Goffin)