Un rat a tenté d'échapper aux inondations

Les animaux n'ont pas été épargnés par les inondations au Luxembourg et plusieurs images diffusées sur Internet via les réseaux sociaux nous ont rappelé qu'ils avaient aussi été confrontés à quelques difficultés. On l'avait déjà évoqué la semaine dernière: 45 vaches ont dû être évacuées sur des remorques dans le nord du pays et on vous avait également montré en vidéo d'autres vaches à la dérive.

Les inondations du 15 juillet 2021 au Luxembourg ????????⚠ A quoi ressemble le Luxembourg après les fortes précipitations du 14 et du 15 juillet 2021? Suivez l'évolution de la situation sur https://bit.ly/3kl4RfU Publiée par L'essentiel Online FR sur Jeudi 15 juillet 2021

Plus insolite et moins familier, un résident originaire du Brésil a enregistré, dans les rues inondées de Luxembourg-Ville, et diffusé via son compte TikTok un gros rat en fâcheuse posture. Face à une rivière en crue, le rongeur ne sait plus où donner de la tête et tente, non sans mal, de se mettre à l'abri sur une barrière de plus en plus submergée par les eaux.

Ce n'est pas la première fois qu'un rat, localisé au Grand-Duché, fait son petit effet sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, en novembre 2018, déjà, une séquence insolite enregistrée dans les rues d'Esch-sur-Azette entre un gros rat et chat avait généré des millions de vues sur Internet.

(fl/L'essentiel )