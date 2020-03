1 100 contrôles de la police cette semaine

Pendant que vous restez chez vous, la police grand-ducale est sur le terrain pour contrôler que les règles du confinement sont bien suivies. Chaque jour, les agents sont sur le terrain. Ainsi, rien que cette semaine, plus de 1 100 contrôles ont été effectués, indique ce vendredi, en fin de journée, la police grand-ducale. Et ça va continuer. Les policiers ont vérifié que les magasins, restaurants et autres lieux publics sont bien fermés et que les résidents ne s'attroupent pas.

Et les contrevenants ont bien sûr été sanctionnés. Depuis le début de la semaine, environ 200 avertissements taxés ont été dressés. Pour mémoire, la facture se monte à 145 euros pour les personnes privées, un montant à doubler s'il n'est pas payé dans les 30 jours, et 4 000 euros pour les entreprises, deux fois plus en cas de récidive.

Dans l'ensemble, «les mesures sont généralement bien suivies», écrit la police. «Mais les groupes de gens sont à nouveau plus nombreux dans les zones piétonnes, les terrains de jeux et les zones industrielles, surtout la nuit», déplore la police. Du coup, elle vous le rappelle: «Si possible, restez à la maison. Dans votre propre intérêt et pour protéger vos concitoyens, il est important de limiter les contacts sociaux». Et les rassemblements privés, comme recevoir des amis, fait partie des interdits. «La police peut aussi intervenir» chez vous.

(jw/L'essentiel)