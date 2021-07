«Prendre l'avion? On se prépare depuis un mois»

Prendre l’avion a toujours provoqué un petit stress, mais force est de constater qu’avec toutes les mesures mises en place pour lutter contre le Covid-19, la pression est encore montée d’un cran sur les passagers. Pas plus tard que lundi, au Findel, une grand-mère et ses trois petits-enfants en bas âge ont dû quitter l’aéroport après avoir enregistré leurs bagages, car un test PCR n’était plus valable. «Quand elle s’est renseignée, samedi, avant de partir en Espagne, un test PCR de 72 heures était demandé», nous a-t-on indiqué, «et avant de prendre l’avion, lundi, les règles avaient changé et un test PCR de 48 heures était demandé». «Elle n’a pas eu le temps de faire un test antigène et elle n’a pas pu partir, elle est restée bloquée et elle était dans un “état”, la pauvre. Il n’y avait pas de solution. Son mari était déjà parti et elle était vraiment embêtée avec les trois petits. Les tests effectués samedi matin n’étaient plus valables lundi après-midi...»

Plus simple avec les vaccins? Pas forcément...



La vaccination «obligatoire» qui semble s’annoncer à l’horizon va-t-elle faciliter les choses au niveau des aéroports? «Quand les passagers seront vaccinés, ce sera plus simple grâce au pass sanitaire», nous a-t-on fait remarquer. «Ce sera plus facile de voyager, mais il y aura toujours des gens qui viendront à la dernière minute et qui nous diront: “je pars”».



«Aujourd’hui, même pour les personnes vaccinées, les délais d’attente changent également en fonction des vaccins qui ont leurs spécificités. Et les pays ont aussi des règles différentes… C’est très compliqué de se tenir à jour, car les règles peuvent changer à n’importe quel moment».

«Et ce n’est pas un cas isolé» nous confie-t-on encore ce mardi après-midi. «Tous les jours, nous devons faire face à une triste histoire. Pour quelques minutes à peine, des vacances peuvent se terminer très mal avant même d’avoir commencé… Des gens ont raté l’avion pour quelques minutes et tout était perdu: le vol, l’hôtel,...». Avant le Covid-19, il était généralement conseillé de venir deux heures avant l’embarquement. «Désormais, n’hésitez pas à ajouter une heure pour être vraiment sûr qu’il n’y ait pas de problèmes», nous souffle-t-on à l’oreille. «Dès votre arrivée, allez voir le personnel et montrez votre test pour avoir éventuellement le temps de réagir et ne pas tout perdre. Venez à l’avance et allez droit au but. Renseignez-vous la veille et encore juste avant le départ, car d’un jour à l’autre et d’un pays à l'autre, les règles peuvent subitement changer».

«Pour les plus longs voyages, ça peut être décourageant»

Des recommandations appliquées à la lettre pour deux jeunes filles que nous avons rencontrées. Venues de Charleville-Mézières, dans les Ardennes françaises, pour rejoindre Istanbul en Turquie au départ du Findel, Ceyhan et Elvan sont arrivées à Luxembourg à 13h pour prendre un avion à 18h. «Avant de prendre la route, on a tout d’abord fait des tests PCR», nous ont-elles indiqué. «La veille de partir, le stress était vraiment là. On a contacté tous les aéroports de tous les pays où on allait se rendre pour savoir comment ça se passait. Tous nos papiers liés aux tests ou à la vaccination doivent toujours être à portée de main et il y a vraiment un stress en plus. On s’est vraiment préparées un mois à l’avance et on essaie d’aider celles et ceux qui voyagent avec nous». «Deux de nos tantes ont raté l’avion, lundi, car elles ne sont pas venues trois heures à l’avance», nous a encore indiqué Ceyhan. «C’est vraiment beaucoup plus compliqué qu’avant, mais cela ne nous décourage pas de partir. Cela fera bientôt deux ans que l’on vit avec le coronavirus et on a vraiment besoin de se changer les idées. On doit respirer et voyager, parce que psychologiquement, ça a vraiment détruit tout le monde».

Pour de plus courtes distances au sein de l'Union européenne, les choses semblent moins compliquées. «J’étais de passage en France pour un mariage et je rentre aux Pays-Bas via Luxembourg», nous a précisé Justin, français domicilié à Amsterdam. «Au final, pour voyager, il n’y a pas de stress supplémentaire. Je porte mon masque et je suis les mesures. Il faut juste savoir s’il y a besoin d’un test dans le pays de destination. Pour arriver au Luxembourg, j’ai eu besoin d’un test rapide et au retour, je n’en ai pas besoin. C’est donc plutôt facile, mais vu que les règles changent rapidement, je prends la peine de me renseigner quelques jours avant le départ, pour avoir le temps de faire un test, si besoin. Pour les plus longs voyages, ça peut être décourageant. Quand on quitte l’Europe, c’est plus compliqué».

