«Non, je ne céderai pas à la haine et aux "fake news"»

L'essentiel: Risque-t-on encore d'autres restrictions avec l'émergence du variant Omicron?

Xavier Bettel, Premier ministre: On peut s'attendre à tout... Ce virus nous apporte encore son lot de mauvaises nouvelles en fin d'année. Nous en avons tous marre. Moi cela fait partie de mon travail, mais ces mesures changent la vie des gens et pèsent sur le moral de tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne peut rien anticiper...

Est-on face à une «nouvelle épidémie» dans la pandémie?

Je ne sais pas, mais nous sommes face à une nouvelle vague. Il s'agit d'éviter qu'elle devienne un tsunami. Omicron est plus contagieux, mais il serait aussi moins pathogène, ce qui pourrait être une bonne nouvelle.

Les bars et restaurants devront fermer à 23h.

La vaccination peut-elle tout solutionner?

Tout régler, non. Mais elle apporte plus de sécurité par rapport au déroulement de la maladie. Le variant Omicron est plus résistant aux vaccins mais ces derniers demeurent protecteurs à 50% pour les personnes vaccinées avec deux doses et à 70% pour celles qui ont reçu la dose «booster». Pour les non-vaccinés, c'est 0%. À l'hôpital, j'ai rencontré un patient Covid qui n'était pas vacciné. La première chose qu'il m'a dite c'est qu'il regrettait.

Avez-vous douté de l’efficacité du vaccin au moment de votre infection à l'été?

Non, car je n'avais reçu qu'une seule dose. Je n'ose pas imaginer les conséquences si je n'avais pas été vacciné du tout. Quand je repense à ces cinq jours à l'hôpital avec des problèmes de saturation d'oxygène dans mon sang, ces moments ont été très difficiles pour ma famille et mon mari. Des milliers de Luxembourgeois ont subi la même chose. Je pense surtout à ceux qui ne s'en sont pas sortis, et qui laissent un grand vide pour leurs proches.

Xavier Bettel attend d'être éligible à la troisième dose de vaccin.

Faut-il rendre le vaccin obligatoire?

La plupart des gens qui n'ont pas d'antécédents médicaux et qui sont hospitalisés sont des non-vaccinés. J'aimerais qu'en janvier nous discutions de l'obligation vaccinale, qu'on liste le pour et le contre. Une fois la position commune du gouvernement définie, je souhaite un débat de consultation au Parlement, où la politique politicienne n'aura pas sa place.

Vous vous étiez pourtant prononcé contre l'obligation...

Je voulais l'éviter, c'est pour cela que toutes ces mesures ont été adoptées. Mais si nous ne réussissons pas à nous en sortir, l'option sera sur la table.

Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de prendre des mesures «liberticides»?

Que l'intérêt général prime, c'est une question sanitaire. Les comparaisons à Adolf Hitler, à l'étoile jaune et au nazisme sont inacceptables. Qu'on m'insulte de tous les noms, c'est une chose, mais comparer le CovidCheck au sort des 6 millions de Juifs tués, c'est ne pas connaître son histoire. Heureusement, 90% des gens qui ont manifesté la première fois n'étaient pas d'accord avec cette haine. J'ai aussi eu beaucoup de lettres de soutien après ce qui s'est passé chez moi.

Plusieurs manifestations ont été marquées par des incidents.

Pourriez-vous revenir en arrière?

Ah non, non, non, non et non, je ne céderai pas! J'ai été élu pour prendre des décisions, je ne vais pas me dérober parce que certaines personne ne sont pas d'accord avec des mesures. Si j'ai des raisons scientifiques de changer mon fusil d'épaule je le ferai, mais les choix politiques sont guidés par des faits et par la réalité. Pas par les fausses informations, la haine ou la violence.

La montée des idées extrémistes vous inquiète-t-elle?

Les problèmes de confiance par rapport aux hommes politiques ont toujours existé. La radicalisation est plus inquiétante lorsqu'elle vise la science et la presse. Pour certaines personnes, des choses lues sur Facebook et des «on-dit» sont devenus une réalité. Un médecin m'a confié que des malades disent encore que le virus «n'est pas grave» sur leur lit de mort.

Pire, certains de ses confrères disent à leurs patients de ne pas se faire vacciner. Des patients qui espèrent leur en toucher un mot à la sortie de l'hôpital. Mais certains n'en sont jamais sortis... Récemment, j'ai croisé des personnes qui m'ont dit: «Votre virus n'existe pas». Qu'ils aillent expliquer ça aux familles des 906 personnes qui sont décédées.

32% de la population luxembourgeoise n'est pas vaccinée

Quelles solutions pour les non-vaccinés au travail?

Ils peuvent se faire tester tous les jours, voire obtenir quelques jours de télétravail si cela est possible. Je sais que c'est cher et compliqué, mais ils ne sont pas forcés de se faire vacciner tant que l'obligation vaccinale n'a pas été décidée.

Comment pourrait-elle être mise en place?

Il y a plein de modèles qui existent, et que nous analysons. Des amendes sont-elles nécessaires? Quelles sanctions? Seront-elles administratives? Qu'est-ce qui se passe pour les non-vaccinés? Il est facile de dire qu'on est pour ou contre, mais il faut connaître tous les tenants et aboutissants pour choisir une direction. Je présenterai cela plus tard.

Votre gouvernement a subi plusieurs départs majeurs ces dernières semaines...

Pierre Gramegna m'a annoncé il y a un certain temps qu'il ne voulait pas se présenter aux élections, qu'il allait devenir grand-père et qu'il souhaitait prendre du temps pour lui. Puisque le changement devait intervenir, mieux valait le faire en même temps que celui des deux ministres socialistes.

J'ai insisté pour le retenir encore un peu mais je n'ai pas réussi à le convaincre. Nous sommes tous interchangeables, moi le premier! Trois poids lourds sont partis, ils vont me manquer mais je me réjouis de travailler avec Claude Haagen, Georges Engel et Yuriko Backes.

Pierre Gramegna ne sera plus le ministre des Finances.

Êtes-vous en ordre de bataille pour 2023?

Pour l'instant, j'ai d'autres choses à l'ordre du jour. J'ai une crise à gérer avec des morts tous les jours et le risque d'avoir les hôpitaux dépassés, avec beaucoup d'opérations déprogrammées. J'ai vraiment autre chose en tête que les élections.

Quels seront les temps forts de 2022?

Malheureusement la pandémie a une grande influence et je ne connais pas encore les répercussions d'Omicron, qui va mobiliser deux milliards d'euros dans le budget de l'État. Il y a tout un catalogue de choses que nous ne pourrons pas faire à cause de ce variant.

Cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de réformes majeures?

On verra. Nous avons tout de même la nouvelle Constitution, le logement, le digital, la presse. Chaque ministre a encore un grand nombre de dossiers et le Parlement n'est pas au chômage. Il y a du travail!

(Recueilli par Thomas Holzer)