Becca va finalement investir à Kaiserslautern

FCK: Beirat nimmt Becca-Angebot an - Littig tritt zurück - Höhepunkt der internen Streitigkeiten #FCK https://t.co/KFGostn0LV — kicker | 1. FC Kaiserslautern (@kicker_FCK) 16 mai 2019

Le FC Kaiserslautern a finalement accepté, après plusieurs rebondissements, de collaborer avec l'entrepreneur luxembourgeois Flavio Becca. Le club allemand l'a annoncé ce jeudi. Le projet d'investisseurs locaux, qui semblait tenir la corde, a été écarté car ces derniers n'ont pas pu apporter les garanties suffisantes à l'organisme de prêt Quattrex.

Réuni ce jeudi, le conseil d'administration du FCK a voté par 3 voix contre 2 en faveur de l'entrée comme investisseur de l'homme d'affaires luxembourgeois. Michael Littig, membre du conseil consultatif et président du conseil de surveillance, a par la suite démissionné de ses fonctions. Les détails et le contenu de la coopération entre Becca et le FCK ne sont pas encore connus. Il y a environ deux semaines, l'entrepreneur luxembourgeois a consenti un prêt de 2,6 millions d'euros au Fritz Walter Club et en a prévu 25 millions au cours des cinq prochaines années.

On ne sait pas à l'heure actuelle si ces sommes et la demande de démission font partie de l'accord négocié. Michael Littig a expliqué que son départ était lié à sa volonté «de calmer les esprits et contribuer à ramener la paix au sein du FC Kaiserslautern».

(L'essentiel)